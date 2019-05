Stemmen zijn geteld in Noardeast-FryslÃ¢n

Stemmen zijn geteld in Noardeast-Fryslân

Publicatie: ma 27 mei 2019 10.18 uur

KOLLUM - In de Van der Bijhal in Kollum werd maandagmorgen de stemmen van de Europese Parlementsverkiezingen op kandidaat-niveau geteld. De definitieve uitslag van de verkiezing wordt aansluitend door het gemeentelijk stembureau bekend gemaakt.

De gemeente Noardeast-Fryslân doet mee aan het experiment ‘centrale stemopneming’ voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. De Van der Bijhal is de centrale tellocatie van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Afgelopen donderdagavond werden het aantal stemmen per lijst, in de gemeente Noardeast-Fryslân geteld. In de gemeente was een opkomstpercentage van 38,48 %.

De voorlopige uitslagen van Europese verkiezingen van de gemeente Noardeast-Fryslân:

CDA (22,77%)

ChristenUnie/SGP (16,83%)

PvdA (15,62%)

VVD (12,09%)

Forum voor Democratie (10,71%)

GroenLinks (5,54%)

PVV (3,42%)

SP (3,35%)

Partij voor de Dieren (3,04%)

D66 (2,81%)

50PLUS (2,37%)

Volt Nederland (0,86%)

Jezus Leeft (0,34%)

VandeRegio & Piratenpartij (0,14%)

De Groenen (0,10%)

DENK (0,01%)

