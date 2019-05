Auto botst op boom op Torenlaan

Publicatie: zo 26 mei 2019 11.04 uur

EASTERMAR - Op de Torenlaan in Eastermar botste zondagochtend een auto tegen de boom. De bestuurder moest even na 9.00 uur uitwijken voor een andere auto die afsloeg. Na de uitwijkactie kwam de auto tegen de boom tot stilstand.

Het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft de bijrijdster uit het voertuig gehaald en behandeld in de ambulance. Zij is per ambulance gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens het incident was de weg afgesloten voor het overige verkeer.

