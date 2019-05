File op WÃ¢ldwei door slachtafval op de weg

File op Wâldwei door slachtafval op de weg

Publicatie: za 25 mei 2019 15.35 uur

ROTTEVALLE - Het was zaterdagmiddag file rijden op de Wâldwei (N31) ter hoogte van Drachten. Een partij slachtafval was op de rechter rijstrook gevallen in de richting van Leeuwarden. De chauffeur remde stevig voor een hond die de weg oprende. Een aanrijding was het gevolg waarbij de hond overleed.

De dierenambulance is ter plaatse gekomen, evenals de politie. Door het stevige remmen van de vrachtwagenchauffeur vloog een partij slachtafval uit de container. Het afval wordt in niet goed afgesloten bakken vervoerd.

Rijkswaterstaat sloot de rechter rijbaan af zodat firma Wenau het wegdek schoon kon maken. Het werk nam enkele uren in beslag en daardoor liepen automobilisten vertraging op.

FOTONIEUWS