Automobilist (29) slaat fietser: werkstraf

Publicatie: vr 24 mei 2019 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een Beetsterzwaagster (29) die medio oktober in Drachten een fietser mishandelde, is vrijdag door politierechter Monique Venema veroordeeld tot een werkstraf. De verdachte had zijn auto half op het fietspad geparkeerd bij een filiaal van de Rabobank, toen een passerende fietser het voertuig schampte. Volgens de Beetsterzwaagster trapte de fietser met opzet tegen de auto. Hij was uit de auto gestapt om verhaal te halen.

Duw gegeven

Hij zou de fietser alleen een duw hebben gegeven. Dat was niet wat de fietser en een voorbijganger hadden verklaard. Volgens de fietser reed de verdachte weg op het moment dat hij passeerde, waardoor hij de auto niet meer kon ontwijken. De fietser was afgestapt om alles netjes af te handelen, toen hij door de bestuurder werd uitgemaakt voor ‘klootzak’ en hij een paar klappen in de nek kreeg.

Proeftijd

Dat was ook ongeveer wat de getuige had verklaard. De vriendin van de Beetsterzwaagster had diens verhaal bevestigd. De rechter, en ook officier van justitie Margreeth Meijer, hechtte de meeste waarde aan wat de voorbijganger had verklaard. De Beetsterzwaagster speelde met vuur, hij liep in een proeftijd en er hingen hem drie weken voorwaardelijke gevangenisstraf boven het hoofd. Dat was ook zijn grootste angst volgens advocaat Paul Logemann, dat hij die drie weken uit moest zitten.

Zaakjes op orde

De Beetsterzwaagster kampte in het verleden geregeld met een kort lontje, maar hij heeft uit eigen beweging hulp gezocht. Dankzij een persoonlijk begeleider heeft hij zijn zaakjes nu goed op orde. De rechter wilde geen roet in het eten gooien door de man naar de gevangenis te sturen. Ze verlengde de proeftijd van de voorwaardelijke straf met een jaar. Voor de mishandeling kreeg de Beetsterzwaagster een werkstraf van 30 uur. Hij moet ruim 200 euro schadevergoeding aan de fietser betalen.