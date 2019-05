Henk (89) loopt voor 25e keer avondvierdaagse

Publicatie: do 23 mei 2019 22.28 uur

AUGUSTINUSGA - Het echtpaar Van der Linde uit Augustinusga liep deze week een 'record' tijdens de avondvierdaagse. De 89-jarige Henk van der Linde liep voor de 25e keer mee terwijl zijn 69-jarige vrouw Tinie zelfs voor de 46e keer meeliep. Ze liepen de 10 kilometer en het echtpaar werd donderdagavond feestelijk onthaald in Augustinusga.

De avondvierdaagse werd georganiseerd door Augustinusga in samenwerking met Surhuizum. Twee keer werd er gestart in Surhuizum en tweemaal in Augustinusga. Op de laatste avond werd de aankomst opgeluisterd door een groep muzikanten van Brassband de Bazuin.

FOTONIEUWS