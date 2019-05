Gemiddeld 5000 euro besparen met lening oversluiten

Publicatie: do 23 mei 2019 20.35 uur

LEEUWARDEN - Door je lening(en) over te sluiten naar een andere bank of kredietverstrekker, bespaar je al snel duizenden euro’s. Dit blijkt uit een onderzoek van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. "Uit gegevens van ruim 1.300 respondenten die op onze website een berekening maakten voor het oversluiten van hun lening, blijkt dat zij gemiddeld bijna 5.000 euro konden besparen", licht Amanda Bulthuis van Geld.nl toe.

Hoe kun je besparen door je lening over te sluiten?

Als je je bestaande lening(en) oversluit naar een nieuw kredietverstrekker, zijn er twee manieren waarop je kunt besparen.

Door een lagere rente Door een kortere looptijd (je bent sneller klaar met aflossen)

De ruim 1.300 respondenten uit het onderzoek van Geld.nl betaalden gemiddeld 7,45 procent rente voor hun bestaande leningen. Dit werd bij het nieuwe aanbod van de site 4,76 procent.

Maar in het onderzoek van Geld.nl gingen de maandlasten van consumenten, ondanks de lage rente, toch vaak nog omhoog. “Dat brengt ons bij het tweede punt: de looptijd”, zegt Bulthuis. “Hoe sneller je aflost, hoe korter de periode dat je rente betaalt en dat scheelt flink in de kosten. In ons onderzoek gingen de mensen gemiddeld ruim 2 jaar sneller hun lening aflossen. Hierdoor betalen ze per maand gemiddeld 30 euro meer, maar onder de streep houden ze dus bijna 5.000 euro over.”

Kijk goed naar het aanbod van je bank

Geld.nl plaatst wel een kleine kanttekening bij het onderzoek. Bij sommige kredietverstrekkers betaal je afhankelijk van je risicoprofiel een hogere rente. Dit heet risico gebaseerde rente. Om je risicoprofiel te bepalen, kijkt de kredietverstrekker naar je inkomen, je woonsituatie en je huidige leningen. Geld.nl vergelijkt bij deze kredietverstrekkers standaard met de rente die hoort bij het laagste risicoprofiel. “Als de kredietverstrekker jouw risico toch hoger inschat en een hogere rente vraagt, kan oversluiten nog steeds interessant zijn. Maar kijk hier even goed naar”, raadt Bulthuis aan.

Wacht niet te lang!

De besparing die je volgens Geld.nl kunt behalen door over te sluiten, is fors groter dan de mogelijke besparing die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in 2016 berekende. Volgens deze organisatie kon gemiddeld gezin toen maximaal 2.200 euro besparen op een doorlopende lening door te shoppen. “Maar sinds die tijd zijn de rentes nog verder gedaald, waar de besparing die je nu kunt behalen flink groter is”, legt Bulthuis uit. Hieruit volgt ook meteen een advies voor wie nu overweegt bestaande lening(en)over te sluiten: Wacht zeker niet te lang. De leenrentes zijn namelijk de laatste tijd weer langzaam aan het stijgen.

