Te laag budget voor bouw transferium FeanwÃ¢lden

Te laag budget voor bouw transferium Feanwâlden

Publicatie: wo 22 mei 2019 11.14 uur

FEANWâLDEN - De bouw van het transferium loopt vertraging op nadat de aanbesteding ervan is mislukt. De winnende inschrijving was hoger dan het beschikbare budget. "Omdat er geen extra financiering voor dit project beschikbaar is, wordt het plan op onderdelen versoberd en vervolgens opnieuw aanbesteed" zo laat de gemeente Dantumadiel weten. Ondanks deze vertraging belooft de gemeente haar inwoners dat de aanleg van het transferium en omliggende park eind 2020 afgerond is.

De aanbesteding viel duurder uit omdat vooral de kosten in de bouw flink zijn toegenomen. Ook de aanpassingen voor nutsvoorzieningen waren te laag ingeschat qua kosten.

Gezien de geplande extra sneltrein-stop in Feanwâlden, is vertraging in tijd niet gewenst. Het nieuwe transferium is van groot belang voor de openbaar vervoerontsluiting van de regio Noordoost Friesland. Het opnieuw aanbesteden en ontwerpen zal enige maanden extra tijd nemen om het geheel zorgvuldig en op een juiste wijze uit te voeren. In de uitvoering kan vervolgens weer tijdwinst worden geboekt.

Klik hier voor meer impressie-beelden