Echtpaar Post-de Haan 65 jaar getrouwd

Publicatie: ma 20 mei 2019 17.31 uur

DRACHTEN - Het was maandag 65 jaar geleden dat Imke Post en Wietske de Haan in het huwelijksbootje stapten. Imke Post is geboren op 4 mei 1930 in Terwispel en Wietske de Haan is geboren op 18 maart 1932 op ‘t Zuid

in Drachten. Loco-burgemeester Robert Bakker kwam het paar feliciteren namens de gemeente Smallingerland.

Imke heeft zijn hele leven gewerkt als onderhoudsmonteur op diverse plaatsen zoals Koelstra en Kijlstra Beton. Wietske werkte als coupeuse, en bij een notaris in Beetsterzwaag. Het paar tot 10 jaar geleden altijd in Wijnjewoude, en nu in De Warrenhove met een prachtig uitzicht op de zesde etage. Ze kregen 2 kinderen, een zoon en een dochter. En er zijn 4 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.