Brug van SkÃ»lenboarch opnieuw in storing

Brug van Skûlenboarch opnieuw in storing

Publicatie: zo 19 mei 2019 13.45 uur

JISTRUM - De draaibrug van Skûlenboarch tussen Eastermar en Jistrum is zondag opnieuw kapot gegaan. Het is vooralsnog onbekend wat de oorzaak van de storing is. Monteurs zijn aan het begin van de middag ter plaatse gekomen om het probleem te verhelpen.

De brug is opengedraaid voor de scheepvaart. Fietsers, voetgangers en auto's moeten oprijden via de Nije Yndustrywei. Vorige week was het op zondag ook raak. Bekijk deze video voor beelden van die dag.

