Vandalisme op begraafplaats Surhuizum

Publicatie: za 18 mei 2019 10.15 uur

SURHUIZUM - De begraafplaats van Surhuizum is de dupe van vandalisme en diefstallen. Begrafenisvereniging De Laatste Eer heeft dat bekendgemaakt op de dorpswebsite: "Er is geconstateerd dat op onze begraafplaats op de graven van enkele overleden familieleden, bloemstukken, gedenkstukken enz. gestolen of beschadigd zijn."

"De vraag die vele mensen zich meer dan terecht stellen, is wie zich inlaat met dergelijke verwerpelijke handelingen. Volgens sommigen gaat het om kwajongensstreken. Hoe het ook zij, wij hebben de taak om deze zaken uitdrukkelijk ter harte te nemen en er alles aan te doen om dergelijke afkeurenswaardige praktijken te bestrijden."

De begrafenisvereniging roept getuigen op om zich te melden. Dit geldt ook voor nabestaanden die slachtoffer geworden zijn van het vandalisme.