Speeltoestel in brand gezet in Drachten

Publicatie: za 18 mei 2019 09.59 uur

DRACHTEN - Vrijdagavond was het wederom raak bij Brede School de Wiken in Drachten. Even na middernacht werd de brandweer van Drachten gealarmeerd voor een speeltoestel dat in brand stond op het schoolplein. Een buurtbewoner zag hoge vlammen op het schoolplein en belde direct 112.

De ter plaatse gekomen brandweer heeft de schommel en de rubberenmatten geblust. De politie heeft nog een zoekslag door de buurt gedaan, maar heeft niemand aangetroffen. Dit jaar vonden er al meerdere vernielingen plaats op deze school. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie doet onderzoek.