Opening multifunctioneel sportveld Augustinusga

Publicatie: vr 17 mei 2019 20.57 uur

Op vrijdag 17 mei a.s. is in Augustinusga het nieuwe multifunctioneel sportveld officieel geopend door wethouder Spoelstra. Jong en oud kon op deze openingsdag kennismaken met een aantal nieuwe sporten/activiteiten.

In de middag was er voor de jeugd een mix sporttoernooi georganiseerd met o.a. boogschieten, hockey, korfbal, atletiek, dart, frisbee en weerbaarheidsclinic. De senioren konden meedoen aan ouderengym.

's Avonds is er een heus Walking Football toernooi georganiseerd.

Een van de deelnemers zijn de Old Stars van SC Cambuur. Dit team heeft zich in deze opkomende voetbalvorm voor ouderen gespecialiseerd.

