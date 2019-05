2 maanden cel voor mishandeling op Zaailand

Publicatie: vr 17 mei 2019 20.35 uur

LEEUWARDEN - Tot hun grote ontzetting werden een Twijzelerheidster (28) en een 27-jarige Noardburgumer vrijdag door politierechter Christine Koelman veroordeeld tot twee maanden cel. De twee hadden zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging. Omdat ze in 2013 eveneens voor openlijk geweld al eens een werkstraf hadden gekregen, schrijft de wet voor dat een rechter niet nog een keer alleen maar een alternatieve straf op mag leggen.

Vechtpartij op Zaailand

Koelman had het zogeheten ‘taakstrafverbod’ min of meer kunnen omzeilen door symbolisch een gevangenisstraf van een dag op te leggen, maar daar zag ze van af. ‘Ik vind dat dat in dit geval niet aan de orde is’, aldus de rechter. De verdachten waren in de nacht van 16 augustus vorig jaar bij de taxistandplaats op het Zaailand in Leeuwarden betrokken bij een vechtpartij. Er vielen over en weer klappen.

Provocerend

De verdachten zouden iemand hebben geslagen en tegen het hoofd hebben geschopt. Dat laatste achtte de rechter niet bewezen. Zij baseerde haar oordeel vooral op de verklaring van een taxichauffeur, die het allemaal had zien gebeuren. Volgens de taxichauffeur had een van de verdachten zich provocerend gedragen. De tegenpartij was twee keer gevallen. Later bleek dat de man een kapotte meniscus had opgelopen. Hij moest geopereerd worden.

Proeftijd bijna afgelopen

De verdachten moeten aan hem 700 euro smartengeld betalen. Officier van justitie Marco van den Broek had vier maanden cel geëist. Hij sprak van ‘een fors geval van openlijke geweldpleging’. De rechter maakte er twee maanden cel van, plus twee maanden voorwaardelijk. Hoewel de proeftijd in augustus vorig jaar op een maand na was afgelopen, vond de rechter dat ze niet om een vrijheidsstraf heen kon.