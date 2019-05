Verpleeghulp steelt weer geld van bejaarden

Publicatie: vr 17 mei 2019 17.50 uur

LEEUWARDEN - Een 30-jarige verpleeghulp uit Drogeham is wegens diefstal veroordeeld tot een werkstraf van 20 uur. De vrouw was in december vorig jaar werkzaam als verpleeghulp in verpleeghuis Stellinghaven in Oosterwolde, toen ze 20 euro van een bewoonster stal. Omdat er vaker werd gestolen in het verpleeghuis waren er beveiligingscamera’s geïnstalleerd. De Drogehamse had het geld uit een portemonnee gestolen terwijl de bejaarde bewoonster op de wc zat.

Geen geld voor benzine

Vrijdag zei ze tegen politierechter Chris Beuker dat dat de enige keer is geweest dat ze geld heeft gestolen. Ze had geen geld voor benzine, ze zou dezelfde dag door haar vriend zijn bestolen. ‘Ik weet niet wat me bezield heeft’, zei ze. ‘Het zal je maar gebeuren. Je wordt op het toilet gezet en dan wordt er geld van je gestolen’, merkte de rechter op. De vrouw had volgens Beuker voor veel onrust gezorgd, niet alleen onder de bewoners van het verpleeghuis, ook onder haar collega’s.

Niet de eerste keer

Officier van justitie Margreeth Meijer maakte zich zorgen: het was niet de eerste keer dat de Drogehamse voor diefstal met Justitie in aanraking was gekomen. Eerder was ze door Zorggroep Noorderbreedte ontslagen omdat ze werd verdacht van het stelen van geld, ook in een verzorgingstehuis. Het Openbaar Ministerie had de zaak destijds voorwaardelijk geseponeerd. De Drogehamse heeft weer een baan in de verzorging gevonden, ze werkt nu als assistent-verpleeghulp.

VOG

Daarvoor had ze een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Die kon ze aanvankelijk niet krijgen. Na het insturen van een zogeheten ‘zienswijze’, een soort bezwaarschrift, kreeg ze van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie alsnog een VOG. Meijer had eigenlijk een beroepsverbod willen eisen, maar dat was volgens haar juridisch niet mogelijk. ‘Ik kan het niet vragen, maar het jeukt wel. Het enige wat ik kan is een beroep op uw geweten doen’, aldus de officier.

20 euro nog niet teruggegeven

Meijer eiste een werkstraf van 60 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand, met een extra lange proeftijd van drie jaar. ‘Omdat ik er niet gerust op ben dat u zich kunt bedwingen en beheersen’. De Drogehamse kampt nog steeds met een behoorlijke financiële schuld. De rechter maakte er 20 uur werken van. De vrouw had de 20 euro nog niet teruggegeven. ‘Dat zou ik maar doen, vanmiddag nog’, adviseerde de rechter. De vrouw beloofde dat ze het geld terug zou sturen. ‘Met een excuus erbij’, zei ze geëmotioneeerd.