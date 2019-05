'Chauffeur kiepwagen schuldig aan dodelijk ongeval

Publicatie: vr 17 mei 2019 16.09 uur

LEEUWARDEN - Een 64-jarige vrachtwagenchauffeur uit Oentsjerk is volgens de rechtbank in Leeuwarden verantwoordelijk voor een dodelijk ongeval met een kiepwagen, waarbij een collega, een 47-jarige Achlumer, om het leven kwam. Tijdens het lossen van een vracht bietenpulp, op 15 januari vorig jaar op het erf van een boerderij aan de Slotwei in Tzum, kantelde de kiepwagen van de Oentsjerker en kwam terecht een andere vrachtwagen. Het slachtoffer was bezig de laadbak schoon te vegen.

Vrachtwagen tweedehands gekocht

De rechtbank achtte dood door schuld bewezen. De rechtbank verwijt de Oentsjerker dat hij niet bekend was met de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant van de kiepwagen. Hij had de vrachtwagen tweedehands gekocht. Op de zitting zei hij dat elke chauffeur weet dat zo’n kiepwagen recht moet staan, op een harde ondergrond. Een van de voorschriften is dat tijdens het lossen niemand zich in een straal van tien meter rond de vrachtwagen mag bevinden. Volgens de rechtbank heeft de Oentsjerker zich daarvan niet vergewist.

Geen voorwaardelijke straf

De twee vrachtwagens stonden vlak naast elkaar. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een werkstraf van 140 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf. De rechtbank legde een werkstraf van 100 uur op. Omdat de Oentsjerker is gestopt met zijn werk als vrachtwagenchauffeur, en de kans klein is dat hij nogmaals fouten zal maken, legde de rechtbank geen voorwaardelijke straf op. De rechtbank hield er rekening mee dat de man een blanco strafblad had en ‘dat hij met de gevolgen van zijn handelen zal moeten leven’.