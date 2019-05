Waddentoernooi op Ameland

Publicatie: vr 17 mei 2019 13.37 uur

HOLLUM - Vrijdag 17 mei begint het Waddentoernooi, het sportieve treffen tussen de vijf Waddeneilanden. Het toernooi met verschillende sporten wordt voor de 38ste keer georganiseerd. Elk jaar is een van de eilanden aan de beurt om het te organiseren en de sporters van de andere vier Waddeneilanden te ontvangen. Dit jaar is het Waddentoernooi op Ameland. Het eiland dat in het totaalklassement de meeste punten vergaart is de winnaar en gaat met de bokaal naar huis.

Wethouder Ellen Bruins-Slot van Ameland heet alle sporters welkom. “Het is heel bijzonder dat vanuit de samenwerking tussen de Waddeneilanden er al 37 keer een Waddentoernooi is gehouden,” zegt de wethouder. “Ons onderling contact wordt hiermee versterkt, sport verbroedert immers, en tegelijk werken we aan goede sportieve prestaties en een prima conditie! De Waddeneilanden hebben elkaar nodig, met name op het gebied van leefbaarheid. Sport en gezondheid zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. Onze eilanden lenen zich bij uitstek voor buitensport en natuurbeleving.” De kleinschaligheid van de eilanden en het seizoensgebonden karakter van het dagelijks werk van veel eilanders maken het lastig om een teamsport te beoefenen. Toch treden veel teams aan. Beweging is nodig om gezond te blijven, maar de ontmoeting tussen de eilanders is minstens zo belangrijk. “Op het Waddentoernooi verenigen we het nuttige met het aangename,” zegt Bruins-Slot tot slot.

Op het programma staan badminton, biljarten, darts, hardlopen, golf, klaverjassen en volleybal. Vrijdagavond wordt begonnen met badminton in sporthal de Slinger in Hollum. De overige sporten zijn op zaterdag. Zaterdagavond is om 18:00 uur de prijsuitreiking bij De Griffel in Hollum. Aansluitend is er een barbecue voor de deelnemers en vanaf 22:00 uur speelt accordeonist Daniël Metz met Gang is Alles! op het afsluitende feest in De Griffel.