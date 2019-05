VVD: Rupsje Nooitgenoeg moet geldhonger stoppen

Publicatie: vr 17 mei 2019 10.31 uur

BURGUM - De VVD in Tytsjerksteradiel heeft het gehad met de wijze waarop de FUMO, Veiligheidsregio en Jobinder omgaan met geld. Ze hebben steeds meer geld nodig.

Tijdens de raadsvergadering werd driemaal het boekje van 'Rupsje Nooitgenoeg' uitgereikt. De directie van de FUMO was hierbij aanwezig in de zaal. Het boekje gaat over een rups die steeds maar honger heeft en meer wil eten. De VVD ziet een vergelijking met bijvoorbeeld de FUMO die telkens weer meer geld vraagt van de gemeente(n).

Eén van de boekjes werd uitgereikt aan burgemeester Gebben zodat hij het boekje mee kon nemen naar de boardroom van de Veiligheidsregio. Ook de Veiligheidsregio kost de gemeente veel meer geld dan voorheen. Sjaak Hoekstra (VVD) vertelt: "In 2013 betaalden we nog 800.000 euro voor de brandweer. Toen moest alles over naar de Veiligheidsregio. Nu betaalt Tytsjerksteradiel zo'n 1,6 miljoen euro voor diezelfde brandweer maar dan geleid vanuit Leeuwarden. Het dubbele!"