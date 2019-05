Brandweer rukt uit voor keukenbrand op Ameland

Publicatie: do 16 mei 2019 19.01 uur

BUREN - De brandweer van Nes werd donderdagavond om 17.45 uur gealarmeerd voor een keukenbrand aan de Tiemen Boelensweg in Buren op Ameland.

In de keuken van een vrijstaande woning ontstond door onbekende oorzaak brand. De bewoners belden 112. De politie en de brandweer van Nes kwamen met spoed ter plaatse. De keukenbrand was snel onder controle. Het is onbekend hoe groot de schade is.