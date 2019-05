Echtpaar de Vries-Krans 65 jaar getrouwd

Publicatie: do 16 mei 2019 17.38 uur

DRACHTEN - Woensdag was het 65 jaar geleden dat Oene de Vries en Catharina Krans uit Drachten in het huwelijksbootje stapten. Daarom bracht burgemeester Jan Rijpstra van de gemeente Smallingerland een bezoekje aan het echtpaar om hen namens de gemeente te feliciteren. Hij nam een kopie van de trouwakte mee.

Oene is geboren op 21 februari 1930 in De Pein. Hij begon na de lagere school bij de stoomtram in Drachten. Daarna als buschauffeur, en een eigen bedrijf in de petroleumhandel en hij had er een winkel bij waar ook zijn vrouw mee hielp

en de boekhouding deed. Toen deze handel stopte, stapte hij weer op de bus, en bracht 10 jaar lang militairen naar de vliegbasis in Leeuwarden.

Catharina werd geboren 6 september 1933 in Olderberkoop, waar ze na de lagere school mee hielp op de boerderij van haar ouders. Het echtpaar kreeg 2 kinderen, een zoon en een dochter en er zijn 4 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Het echtpaar woont nog geheel zelfstandig in een appartement aan De Markt in Drachten.