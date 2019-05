Man 'verleidde' meisje van 13: hoogste werkstraf

Publicatie: do 16 mei 2019 15.30 uur

LEEUWARDEN - Een 34-jarige Drachtster is door de rechtbank in Leeuwarden vrijgesproken van het verkrachten van een 13-jarig meisje in 2016. Ook acht de rechtbank niet bewezen dat de Drachtster zich schuldig heeft gemaakt aan ‘grooming’. Daar is sprake van als een volwassene een ontmoeting heeft met een minderjarige met de bedoeling om seks te hebben.

‘Giften en beloften’

Hoewel de twee er in chatgesprekken over hebben gesproken om elkaar te ontmoeten, is het er nooit van gekomen. De Drachtster werd wel veroordeeld voor seksuele verleiding: door middel van ‘giften en beloften’ het meisje over te halen seksuele handelingen bij zichzelf te plegen. Dat is niet genoeg om van verkrachting te kunnen spreken, volgens de wet moet de verdachte de seksuele handelingen zelf plegen.

Isolement

Verder werd er kinderporno op zijn telefoon aangetroffen: het meisje had filmpjes gemaakt als ze seksuele handelingen bij zichzelf pleegde en die naar de verdachte gestuurd. De man had via een chatprogramma contact gelegd met het meisje. Indertijd zat hij in een isolement, hij was aan het vereenzamen en hij dronk veel. De rechtbank veroordeelde hem tot een werkstraf van 240 uur – het maximum- en zes maanden voorwaardelijke celstraf.

Zelf hulp gezocht

De rechtbank hield er rekening mee dat hij zelf hulp heeft gezocht en dat hij zijn leven momenteel op de rit lijkt te hebben. Hij mag geen websites met kinderporno bezoeken. Ook mag hij geen digitaal contact zoeken met minderjarigen en moet hij zijn computer en/of laptop laten controleren. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden zes maanden cel plus zes maanden voorwaardelijk.