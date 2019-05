Blijvend oogletsel na cafÃ©ruzie: 8 maanden cel

Blijvend oogletsel na caféruzie: 8 maanden cel

Publicatie: do 16 mei 2019 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige Anjumer die op 24 november in café Prins in Kollumerzwaag een 24-jarige inwoner van die plaats mishandelde, moet acht maanden zitten. De rechtbank in Leeuwarden legde naast de celstraf nog eens vier maanden voorwaardelijk op. De rechtbank bepaalde ook dat de Anjumer aan het slachtoffer, de man liep een geperforeerde oogbal op, een schadevergoeding van bijna 11.000 euro moet betalen. De Anjumer moet zich laten behandelen bij de verslavingszorg.

De man heeft het slachtoffer geslagen met een vuuraansteker in de hand. De Kollumerzwaagster is waarschijnlijk ook ernstig gewond geraakt doordat de verdachte een zegelring droeg. Op de dansvloer van de Prins had een groep uit Kollumerzwaag ruzie gekregen met een groepje Anjumers. De Anjumer verklaarde dat hij zijn broer wilde helpen. Hij sloeg het slachtoffer onverhoeds tegen het hoofd.

De klappen waren zo hard dat het geluid volgens een getuige boven de muziek uitkwam. Een andere getuige had verklaard dat de Kollumerzwaagster vier tot zes meter verderop terechtkwam. Toen hij op de grond lag, had de Anjumer hem nog twee keer geslagen. Het slachtoffer heeft blijvend verlies van het gezichtsvermogen opgelopen. Op de zitting – twee weken geleden- noemde hij het ‘erg laf’ dat de Anjumer nooit contact met hem heeft gezocht.