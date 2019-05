Zoektocht naar Lawei-miljoen moet nog

Publicatie: do 16 mei 2019 14.00 uur

DRACHTEN - Het onderzoek naar verantwoording van de subsidie van 1,1 miljoen euro in het Lawei-dossier moet nog beginnen. Burgemeester Jan Rijpstra wacht nog op de commitment van alle betrokken partijen. "In eerste instantie met zachte maar eventueel harde dwang."

Rijpstra gaf antwoord op vragen van het CDA dat in januari een motie indiende. De partijen willen de onderste steen boven hebben als het gaat om de verantwoording van 1,1 miljoen euro, die in de boeken staat als voorbereidingskosten voor de vernieuwbouw van De Lawei. Waar het geld precies aan is besteed, is niet bekend.

De burgemeester heeft zich meteen na zijn installatie verdiept in het Lawei-dossier. "En dat is niet gering. Helemaal terecht dat de raad wil weten waar die 1,1 miljoen aan is besteed." In april zijn er gesprekken over het vervolgonderzoek gepleegd. Vervolgens is de brief met de onderzoeksvraag in het college besproken. Het daadwerkelijke onderzoek moet dus nog plaatsvinden.

Fractievoorzitter Karin van der Velde (CDA) wees de burgemeester nog op een artikel in de Leeuwarder Courant waar De Lawei nog om acht ton vraagt om de bouwoverschrijding weg te werken. "Mag ik u er op wijzen dat wij als raad hebben gezegd dat er geen cent met de Lawei wordt verrekend totdat de verantwoording er is?" Rijpstra gaf aan te weten binnen welke kaders hij moet werken.