Plan voor woonwagens niet voor zomer klaar

Publicatie: do 16 mei 2019 12.33 uur

DRACHTEN - Het plan voor nieuwe woonwagenstandplaatsen in Smallingerland komt er niet voor de zomer. Dat gaf wethouder Eric ter Keurs dinsdagavond naar aanleiding van vragen van D66 aan. Raadslid Roy Postma reageerde teleurgesteld. "Waarom zijn er vragen nodig vanuit de gemeenteraad voordat het college toegeeft niet te doen wat ze moet doen?"

Postma stelde vragen naar aanleiding van een brief van inwoners. Die hadden gehoord dat er voor de zomer niet een plan zou komen, terwijl dit wel de opdracht van de gemeenteraad was. "Zorgelijk en geeft weinig vertrouwen voor de toekomst."

"We moeten constateren dat onze ambities in december te ambitieus waren", gaf Ter Keurs aan. "Het lukt redelijkerwijs niet om voor de zomer te komen met een plan. Vervelend, maar tegelijk vinden wij dat als het om de huisvesting van de woonwagens en het zoeken van standplaatsen gaat, is één ding relevant en dat is zorgvuldigheid." Begin juni wordt een brief met de stand van zaken verwacht.

"Blijkbaar zijn er bewoners die deze geluiden eerder hebben gehoord dan wij als raad", reageerde Postma. "Het vertrouwen in de gemeente is flinterdun. De bewoners zijn doodsbenauwd dat van uitstel afstel komt. Wij willen duidelijk maken dat daar geen sprake van is", aldus Ter Keurs.