Jeugdraad kritisch: 'Gemeente is geen bedrijf'

Publicatie: wo 15 mei 2019 11.58 uur

DRACHTEN - Voorzitter Wout Kampherbeek van de Jeugdraad Smallingerland heeft zich dinsdagavond kritisch uitgelaten over de beoogde cultuuromslag binnen de gemeentelijke organisatie. Hij vindt acht miljoen euro voor een klantvriendelijke en klantgerichte organisatie veel geld. Bovendien vraagt hij zich af of ambities als 'lean' en 'agile' wel passen bij een gemeente en raad die juist niet bekend staan om snelheid en snelle besluitvorming.

"Is agile wel haalbaar als je met een hele zaal tot een overeenstemming moet komen", vraagt Kampherbeek zich af, "Ik heb geleerd dat agile een werkwijze op projectbasis is, waarbij je in een aantal weken tot een oplossing komt. Is dit wel van toepassing op een gemeentelijke organisatie, die het doel heeft een klant te bedienen? Niet om winst te maken?" Kampherbeek wijst er op dat lean en agile werkwijzen zijn die vooral in het bedrijfsleven worden toegepast. "Moet je als gemeente wel naar het bedrijfsleven kijken?"

De voorzitter van de jeugdraad adviseert de gemeenteraad om nog eens goed naar de haalbaarheid van de ambities te kijken. "Moet je wel zoveel geld steken in iets waarvan je niet weet of het wel of niet haalbaar is?"