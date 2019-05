Gehandicaptenpanel voelt zich niet gehoord

Publicatie: wo 15 mei 2019 11.57 uur

DRACHTEN - Het speciale cliëntenpanel voor gehandicapten in Smallingerland voelt zich onvoldoende gehoord door de gemeente. Op basis van het VN-verdrag is het speciale adviesorgaan nota bene door Smallingerland zelf ingesteld. "Gebruik ons dan ook", is de hartenkreet van woordvoerder Dieuwke Heddema.

"Ons panel bestaat al jaren. Dan zou je toch zeggend dat we ook erkend zijn. Maar we worden nergens bij betrokken”, gaf Heddema dinsdagavond tijdens de Ronde Tafel van de gemeenteraad van Smallingerland aan. Het panel zet zich in voor de toegankelijkheid van gehandicapten. ,,Die ervaren veel problemen met de dienstverlening, over hoe je bejegend worden en tegen lange procedures aan lopen."

Het panel staat onder leiding van een beleidsmedewerker. Toch lukt het onvoldoende om voet aan wal te krijgen. "Je zit met een gehandicapten, die weinig energie hebben. Het loopt wel een beetje, door de ingangen die ik zelf onder andere richting de wethouder gecreëerd heb. Het verdrag geeft de gemeente echter ook verplichten. Wij willen iets betekenen, maar lopen steeds tegen een muur op. We hopen op middelen zodat we gehoord worden, maar merken dat we niet meepraten over beleid en dienstverlening."

Heddema kaart, uit een voorzet van SP-raadslid Jos van der Horst, de betrokkenheid bij het nieuwe busstation in Drachten. "Je wilt gehandicapten in de bus krijgen. Dan moeten er wel mogelijkheden zijn om op de platformen te komen. Dat blijkt heel slecht mogelijk. Dan denk ik, waar zijn we mee bezig? Als wij actief betrokken waren, dan hadden we deze fouten bij voorbaat opgelost."