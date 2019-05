DamwÃ¢ldster raakt rijbewijs kwijt in Siegerswoude

Damwâldster raakt rijbewijs kwijt in Siegerswoude

Publicatie: di 14 mei 2019 21.37 uur

SIEGERSWOUDE - Een 29-jarige man uit Damwâld is dinsdagmiddag zijn rijbewijs kwijtgeraakt in Siegerswoude. De bestuurder reed 53 km/u te snel op de Binnenwei. Vanwege werkzaamheden is de maximum snelheid daar tijdelijk 30 km/u.

Een motorrijder werd gepakt met 37 km/u te hard en een automobilist reed 39 km/u te snel. Beiden kunnen binnenkort een boete in de brievenbus verwachten. Ten tijde van de controle waren de wegwerkzaamheden in gang.