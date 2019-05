De Pionier verwelkomt 100e leerling op rode loper

Publicatie: di 14 mei 2019 11.16 uur

DOKKUM - Twee dagen na zijn vierde verjaardag werd Mike Overkempe uit Dokkum maandag officieel welkom geheten als honderdste leerling van Cbs De Pionier in Dokkum.

De gloednieuwe school in de wijk De Trije Terpen - in september 2018 begonnen met vier groepen van elk rond de twintig leerlingen - blijkt in een grote behoefte te voorzien. Er was zelfs een interne verbouwing voor nodig om een vijfde groep te herbergen. En voorlopig is het einde van de groei nog niet in zicht: leerling 101 tot en met 106 worden nog voor de zomervakantie in het tijdelijke onderkomen aan de Alde Terp verwacht.

Maar eerst de beurt aan nummer 100

Maandag om 8.30 uur werd Mike door alle overige leerlingen en het team onder leiding van directeur Tyneke Hogendorp toegezongen op het schoolplein. Dat gebeurde nadat hij vermomd als 'cadeau' zijn entree maakte. Deze door de kleuters versierde doos werd geopend door de oudste leerlingen van De Pionier: Meint van Schepen en Jesse van Kammen (beiden 12 jaar). Na de feestelijkheden gingen alle leerlingen over de rode loper het schoolgebouw binnen.

De Pionier is een school die zich niet alleen op leerprestaties richt, maar ook heel nadrukkelijk op het welbevinden van de kinderen. Naast de stamgroepen kent het gebouw nissen om in te werken en is er een huiskamer waar kinderen in groepjes kunnen zitten. Kinderen op De Pionier mogen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo leren.