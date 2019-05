Oplichter bestelt via andermans account monitor

GORREDIJK - De politie is op zoek naar een oplichter die in april via een andermans account van een webshop een dure monitor bestelde. Hij deed dit via het account van een vrouw uit Gorredijk. Hij haalde de LG Curved Wide Quad monitor zelf op bij een afhaalpunt in Beetsterzwaag.

Op zondag 14 april werd de monitor besteld via internet met het account van de vrouw uit Gorredijk. Bij de bestelling werd door de koper aangegeven dat de monitor opgehaald zou worden bij een afhaalpunt in Beetsterzwaag. Via 'afterpay' zou het apparaat later worden betaald.

De oplichter haalde twee dagen later de LG monitor op. Hij legitimeerde zich bij het afhaalpunt en nam de monitor mee. De webshop kwam er achter dat er mogelijk fraude in het spel was. Er werd contact gezocht met de vrouw en toen werd duidelijk dat zij niets had besteld. De oplichter (of anderen) hadden van haar account gebruikt gemaakt en op deze wijze een bestelling op haar naam gedaan.

Het gebruikte legitimatiebewijs bleek - na onderzoek van de politie - valst te zijn. De man werd nog wel vastgelegd door een camera van het afhaalpunt. Door deze beelden te publiceren, wil de politie achter de identiteit van deze man komen. Kent u deze man of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de politie.