Bezwaren blokkeerfriezen tegen DNA-afname gegrond

Publicatie: ma 13 mei 2019 17.04 uur

LEEUWARDEN - De Leeuwarder rechtbank heeft vandaag opnieuw twee bezwaarschriften van blokkeerfriezen tegen de afname van DNA gegrond verklaard. Eerder had de rechtbank de bezwaren van zeven andere blokkeerfriezen gegrond verklaard. Net als bij de uitspraken in de andere zaken dat sprake is van een uitzondering van de regel dat DNA moet worden afgestaan na een veroordeling. Volgens de rechtbank gaat het om misdrijven waarbij DNA geen rol speelt bij de opsporing.

33 blokkeerfriezen zijn in november veroordeeld voor het blokkeren van de A7 bij Oudehaske. De groep wilde voorkomen dat een groep anti-zwarte Piet demonstranten de landelijke intocht van Sinterklaas zou verstoren.