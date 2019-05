Loszittende goot op brug in Eastermar

Publicatie: ma 13 mei 2019 17.03 uur

EASTERMAR - De provincie Fryslân en de gemeente Tytsjerksteradiel hebben maandagmiddag de brug van Eastermar deels afgezet voor het verkeer. De aanleiding hiervoor is een loszittende metalen rij-ijzer. Op een zeker moment lag de goot al los op het wegdek.

De meest kwetsbare zijde werd met hekken afgezet. Er is tot en met dinsdag één rijstrook beschikbaar voor het verkeer. Er is in avond gelijk begonnen met verhelpen van het probleem.

FOTONIEUWS