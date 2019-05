Vechtpartij op de Markt in Dokkum

Publicatie: ma 13 mei 2019 16.50 uur

DOKKUM - Afgelopen weekend in de nacht van zaterdag op zondag rond half drie kwam er bij de Meldkamer Noord Nederland een melding binnen van een vechtpartij op de Markt in Dokkum. Door nog onbekende oorzaak was er een vechtpartij uitgebroken tussen verschillende personen.



De politie kwam met een viertal eenhenden ter plaatse, daarnaast werd er ook een ambulance gealarmeerd. Een persoon is door het ambulancepersoneel gecontroleerd en doorverwezen naar de Huisartsenpost. Twee personen hebben aangifte gedaan van mishandeling, de politie heeft de zaak in onderzoek. Er zijn tot op heden geen aanhoudingen verricht.

Tweede mishandeling op de Markt

Op de Markt werd zaterdag- op zondagnacht wel een aanhouding verricht door de politie. Bij een ruzie tussen twee personen, werd een persoon aangehouden vanwege mishandeling. Verdere informatie over dit voorval ontbreekt.

Bent u ooggetuige geweest van de mishandelingen? Of heeft u andere relevante informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844, of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.