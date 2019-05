Wasdroger vliegt in brand, brandweer blust

Publicatie: ma 13 mei 2019 15.12 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten werd maandag om 14.00 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Hooizolder in Drachten. Door nog een onbekende oorzaak was er een wasdroger in brand gevlogen in de keuken.

De brandweer heeft de brand geblust en de droger naar buiten gehaald. De brandweer heeft vervolgens het pand geventileerd. De woning liep forse schade op. Twee bewoners zijn door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel onderzocht. Ze hadden rook ingeademd.

FOTONIEUWS