Brug van SkÃ»lenboarch staat opnieuw in storing

Brug van Skûlenboarch staat opnieuw in storing

Publicatie: ma 13 mei 2019 13.16 uur

EASTERMAR - De brug van Skûlenboarch staat maandag sinds 12.45 uur weer in storing. De brug wil weer niet goed dicht en de slagbomen blijven gesloten. De brug kampte zondagmiddag ook met een storing (klik voor video). Deze werd na twee uur verholpen na de komst van een monteur.

Voor automobilisten en fietsers is de situatie onduidelijk. De bestuurders staan vaak vijf minuten lang te wachten totdat ze er achter komen dat de slagbomen gesloten blijven en er niets gebeurd. Ze besluiten vervolgens om te keren. Net als gisteren staat er nergens aangegeven dat er sprake is van een storing.

Meerdere monteurs zijn ter plaatse gekomen om de brug te repareren. Op een zeker moment bleek het brugdek vast te zitten en kon deze ook niet geopend worden voor de scheepvaart. Omstreeks 14.20 uur is de brug met succes opengezet en is besloten om de brug voor de scheepvaart open te houden totdat het probleem verholpen is. Er was sprake van een mechanisch probleem en om 16.15 uur ging de brug weer succesvol open en dicht. Monteurs zijn verder gegaan met de reparatie.