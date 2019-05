Belg rijdt met 176 km/u over Centrale As

Publicatie: ma 13 mei 2019 12.46 uur

FEANWâLDEN - Een automobilist uit België was afgelopen weekeinde de recordhouder als het gaat om snelheid. De bestuurder reed zaterdag met 176 km/u over de Centrale As tussen Burgum en Dokkum. Zijn rijbewijs werd door de politie ingevorderd.

De politie houdt een 'verkeersweek' in Noordoost Friesland en de snelheidscontroles gingen afgelopen weekeinde van start. Zaterdag werden vier snelle autorijders op de bon geslingerd. Naast de Belg reden de andere overtreders met 129, 131 en 135 km/u over de autoweg. Op zondag waren het er zes met snelheden van 144, 130, 143, 137, 133 en 130 km/u. Alle bestuurders kregen proces-verbaal.

"Veel bestuurders denken dat de maximale snelheid 120 km/u is maar de Centrale As is een autoweg waar 100 km/u is toegestaan" aldus de politie.