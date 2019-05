Brug SkÃ»lenboarch twee uur lang in storing

Brug Skûlenboarch twee uur lang in storing

Publicatie: zo 12 mei 2019 20.05 uur

EASTERMAR - De brug Skûlenboarch tussen Jistrum en Eastermar stond zondagmiddag twee uur lang in storing. De draaibrug wilde niet meer goed sluiten. Als gevolg hiervan gingen de slagbomen niet omhoog en moesten verkeersdeelnemers omrijden. Een monteur werd gebeld om het probleem te verhelpen. Precies om 17.00 uur sloot het brugdeel succesvol nadat de brug door de brugwachter was opengezet voor de scheepvaart. Even later gingen de slagbomen omhoog.

Een defecte eindschakelaar was deze keer de oorzaak van de storing. Meestal is de hitte (en uitzetting) verantwoordelijk voor storingen. Daar was zondag geen sprake van. De zon scheen en met zo'n 12 graden Celsius was frisjes. Er waren daardoor - relatief gezien - weinig fietsers die hinder ondervonden van de twee uur durende storing. Een deel ging onder de slagbomen door en andere mensen besloten terug te fietsen.