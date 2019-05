Motorrijder rijdt tegen hekwerk en raakt gewond

Publicatie: zo 12 mei 2019 18.48 uur

EASTERMAR - Een motorrijder is zondagavond rond 18.00 uur gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Nije Yndustrywei, de nog vrij nieuwe weg van Skûlenboarch naar de rotonde van Drogeham.

De motorrijder kon een bocht niet meer goed 'halen' en ging met zijn motor onderuit en botste vervolgens tegen het hek. De motorrijder raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie is ter plaatse gekomen om het ongeval in kaart te brengen.

FOTONIEUWS