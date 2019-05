Dag van de Garnaal 2019 Lauwersoog

Publicatie: za 11 mei 2019 23.00 uur

LAUWERSOOG -

Zaterdag stond de visserijhaven van Lauwersoog weer in het teken van de "Dag van de Garnaal". Dit evenement, dat om de twee jaar wordt georganiseerd, trok ook nu weer duizenden bezoekers vanuit de provincies Groningen en Fryslân.

De dag van de garnaal viel samen met de landelijke reddingbootdag van de KNRM, die op Lauwersoog ook een station heeft.

Rond tien uur begon het evenement met een vlootschouw van enkele kotters, die vanaf zee de haven binnen voeren en een groet brachten aan de Garnalenkoningin.

Langs de haven was een grote braderie en er waren diverse demonstraties en stands. Op verschillende boten en kotters kon een kijkje genomen worden en men kon ook een tochtje maken over het wad met diverse vissersboten. Gedurende de hele dag waren er optredens van verschillende shantykoren in de visafslag.

FOTONIEUWS