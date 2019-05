Schuur uitgebrand in Kootstertille

Publicatie: za 11 mei 2019 22.29 uur

KOOTSTERTILLE - De brandweer moest zaterdagavond uitrukken voor een brand in de Willem Lodewijkstrjitte in Kootstertille. De brandweer van Drogeham werd om 22:17 uur gealarmeerd. Bij aankomst bleek dat een hok in vuur en vlam stond. Er werd opgeschaald naar 'middelbrand' waardoor er gelijk nog een brandweerploeg werd opgeroepen. Deze ploeg hoefde uiteindelijk niet in actie te komen.

De brandweer wist het vuur na aankomst vrij snel te blussen. De schuur kan als verloren worden beschouwd. In de schuur stond een auto die volledig is uitgebrand. Bij de brand is vermoedelijk astbest vrijgekomen. Het asbest-protocol werd in werking gesteld.