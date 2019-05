'Alde Maaie' in museum De SÃ»kerei

'Alde Maaie' in museum De Sûkerei

Publicatie: za 11 mei 2019 19.07 uur

DAMWâLD - Zaterdag was het weer 'Alde Maaie' in het museum De Sûkerei in Damwâld. Van oudsher trad op deze dag de landarbeider voor een heel seizoen in dienst van een nieuwe baas.

De verhuizing werd in het museum deze keer feestelijk verbeeld, ondermeer met paard en wagen en huisraad. Wasgoed werd nog even fris gewassen en hing op het wasrek of op het gras te bleken. Kinderen konden een gratis 'verhuisritje' maken met de bokkekar over het museumterrein. Voor de inwendige mens kon er boekweit grutten worden geproefd in een wâldhúske.

De vrijwilligers waren deze dag sfeervol gekleed in de tijd van toen. Tevens kon u op het museumterrein natuurlijk de cichoreidrogerij, de drie wâldhúskes en de nieuwe poldermolen De Mearmin bezichtigen.

