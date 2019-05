'Zonnepark Jumaheerd komt er gewoon'

Publicatie: za 11 mei 2019 17.49 uur

KOLLUM - Het beoogde zonnepark Jumaheerd in Kollum lijkt er gewoon te komen. Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens de raadsvergadering van de gemeente Noardeast-Fryslân in Kollum. Wethouder Theo Berends liet weten dat het college op 14 of 21 mei een besluit zal nemen over het zonnepark en er komt geen extra overleg met de omwonenden.

"De kommunikaasje is net goed gien" merkte raadslid Sjoerd Keizer van SIN op. De kwestie heeft volgens hem al een verleden in Kollumerland. Hij roerde de zaak aan met ondersteuning van de fracties CDA, FNP, CU en ELP. Hij wilde weten welke actie's het college heeft genomen na ontvangst van de brief van de omwonenden die zich niet serieus genomen voelen. Mevrouw Klinkenberg (PvdA) wilde bovendien dat de raad de zaak nog eens kon bespreken tijdens een vergadering.

Wethouder Berends zag geen aanleiding om nu nog met de omwonenden in gesprek te gaan. Hun zienswijzen zijn ontvangen en zij zullen hierop antwoord krijgen. Bovendien is er sprake van een ingewikkelde situatie omdat de vergunning in twee fases wordt verleend. In de eerste fase is de omgevingsvergunning al verleend en een beroep hiertegen werd door de rechter (+ in hoger beroep) afgewezen. "De vergunning in de eerste fase is hierdoor onherroepelijk geworden." De wethouder denkt mede hierdoor dat de zaak vergunbaar is. Hij beloofde dat hij de reacties van de raadsleden mee zou nemen tijdens het maken van het besluit over het zonnepark.