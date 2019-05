Drachtster (33) rijdt tegen boom langs A7

Publicatie: za 11 mei 2019 09.30 uur

TERWISPEL - Een 33-jarige automobilist uit Drachten is vrijdagnacht tegen een boom gereden langs de A7 bij Terwispel. De man bleek onder invloed van drugs zijn voertuig hebben bestuurd.

De brandweer van Beetsterzwaag werd om 4.09 uur gealarmeerd voor het eenzijdige ongeval. Bij aankomst van de hulpdiensten bleek dat de man niet bekneld zat. Omdat de bestuurder mogelijk onder in vloed was, is hij aangehouden en overgebracht naar het bureau. Na een speekseltest bleek dathij onder in vloed was van drugs. Het rijbewijs werd ingevorderd.