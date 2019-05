Vandaal (15) gepakt na ingooien ruiten

Publicatie: za 11 mei 2019 09.24 uur

DRACHTEN - Een vijftienjarige jongen uit Drachten is zaterdagochtend vroeg door de politie in de kraag gevat. De agenten waren rond 6.15 uur ter plaatse gekomen bij de Sint Lukas school aan de Pier Panderstraat in Drachten. Er waren stenen door de ruiten gegooid. Ook bleek dit te zijn gebeurd bij de Action.

Na een kleine zoektocht van de politie, troffen de agenten de 15-jarige vandaal aan op de Handwerkerszijde. Hij is aangehouden en ingesloten voor verhoor. In totaal werden er 9 ruiten vernield.