EnerzjyhÃ»s Garyp opent de deuren

Enerzjyhûs Garyp opent de deuren

Publicatie: vr 10 mei 2019 18.06 uur

GARYP - Vrijdag opende het Enerzjyhûs in Garyp officieel de deuren. De opening van het informatiecentrum is daarmee ook het officiële startsein voor het project “Aardgasvrij Garyp”. In het Enerzjyhûs kunnen inwoners terecht voor informatie en advies om aardgasvrij te wonen.

Het project “Aardgasvrij Garyp” is vorig jaar geselecteerd voor het rijksprogramma “Proeftuinen voor aardgasvrije bestaande wijken”. De gemeente heeft dit plan in nauwe samenwerking met Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG), vereniging van Dorpsbelangen Garyp en de Ondernemersvereniging Garyp opgezet om het dorp op termijn aardgasvrij te maken.

