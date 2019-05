Onderzoek naar overlopende wc's op gemeentehuis

Publicatie: vr 10 mei 2019 14.28 uur

DRACHTEN - De ambtenaren op het gemeentehuis in Drachten kampen met een probleem. Overlopende toiletten op het moment dat het hard regent buiten. Omdat onduidelijk is hoe het riool loopt in het gebouw, wordt nu 10.000 euro uitgetrokken om de zaak te onderzoeken. Het probleem zal daarna verholpen worden.

De problemen met de wc's ontstonden nadat er veel nieuwe regenwaterafvoeren zijn aangelegd in Drachten. Veel van deze afvoeren zijn nog aangesloten op het rioolstelsel waardoor het riool de hoeveelheid water niet kan verwerken bij hevige regenval. Op het gemeentehuis is men vervolgens de klos. "Het is al meerdere malen voorgekomen dat in de toiletgroepen op de begane grond van het gemeentehuis vuil rioolwater naar boven is gekomen." zo schrijft het college van B&W.

De oplossing is het scheiden van de buizen voor regenwater en vuilwater. Om dit te realiseren, moet eerst duidelijk worden hoe het rioolstelsel van het gemeentehuis er precies uitziet. Pas daarna kan een kostenraming worden gemaakt voor het scheiden van de riolering. Er is een budget van 10.000 euro vrijgemaakt voor het eerste vooronderzoek.