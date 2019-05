Noardeast-FryslÃ¢n zoekt nieuwe burgemeester

Noardeast-Fryslân zoekt nieuwe burgemeester

Publicatie: vr 10 mei 2019 13.45 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân is gestart met de procedure voor het aanstellen van een nieuwe burgemeester. Deze burgemeester is de opvolger van Hayo Apotheker die momenteel waarnemend burgemeester is.

Vertrouwenscommissie

Een vertrouwenscommissie speelt een centrale rol bij het opstellen van de profielschets en voert uiteindelijk ook de gesprekken met kandidaten die in overleg met de Commissaris van de Koning (CvdK) geselecteerd worden. Inwoners kunnen vanaf half mei via een enquête aangeven welke eigenschappen zij belangrijk vinden voor de nieuwe eerste burger van hun gemeente.

Procedure

Begin juni moet de profielschets voor de nieuwe burgemeester klaar zijn en stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de vacature open. Geïnteresseerde kandidaten moeten voor de zomervakantie solliciteren. Na de zomer selecteert de CvdK in overleg met de Vertrouwenscommissie kandidaten waarmee gesprekken worden gevoerd. Na de gesprekken legt de Vertrouwenscommissie twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Het is aan de gemeenteraad om te besluiten welke van de kandidaten de voorkeur heeft.

De beëdiging vindt naar verwachting in januari 2020 plaats door de CvdK in een bijzondere raadsvergadering. Daarna kan de nieuwe burgemeester van Noardeast-Fryslân aan de slag.