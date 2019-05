Njoy Drachten is meer dan alleen poolen

Publicatie: vr 10 mei 2019 11.00 uur

DRACHTEN - Begint maart opende poolcentrum Njoy in Drachten de deuren van hun nieuwe speelhal. Eye-catcher op de bovenverdieping is de veertien meter lange "mini"bowlingbaan! Daarnaast kun je er onder andere slaan op de kop-van-jut, airhockey spelen of terug in de tijd met Pacman op de arcadekast. Kortom in deze speelhal is voor ieder wat wils.

Zowel inspanning als ontspanning

Naast de eerder genoemde activiteiten is er ook een basketbalmachine, een flipperkast, tafelvoetbal, een boksbal en een tafel met digitale gezelschapspellen. Maar ook alleen wat drinken en uitkijken over de kade is op de nieuwe bovenverdieping mogelijk. De speelhal is zo ingericht dat er zowel inspanning als ontspanning mogelijk is.

Feesten en arrangementen

Met de komst van deze speelhal is Njoy nu uitermate geschikt voor bijvoorbeeld feesten of bedrijfsuitjes. Op de benedenverdieping is de bar met achterin de pool-, biljart en snookertafels. Ook zijn er in Njoy dartborden aanwezig. Njoy biedt verschillende arrangementen aan. In de ruimte bij de bar zijn genoeg zitplaatsen om met een grote groep te kunnen eten. Maar er kan ook gekozen worden om na de activiteiten te gaan eten in één van de eetgelegenheden waar Njoy mee samenwerkt. Bijvoorbeeld Eetcafé de Zaak en Grootcafé M’n Zusje, beiden gevestigd op loopafstand van Njoy.

Gezellig avondje uit

Naast de nieuwe speelhal biedt Njoy ook nog steeds de mogelijkheid om te komen poolen, biljarten of snookeren. Maar ook mensen die langs willen komen om alleen te drinken zijn welkom. Er kan plaatsgenomen worden aan de bar of in de zitjes nabij de bar.

Meer informatie over Njoy is te vinden op hun Facebookpagina.

Njoy Drachten

Noordkade 107

9203 CH Drachten

0512 779 158

