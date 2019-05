Avondvierdaagse in Buitenpost gaat wÃ¨l door

Avondvierdaagse in Buitenpost gaat wèl door

Publicatie: do 09 mei 2019 17.06 uur

BUITENPOST - De Avondvierdaagse in Buitenpost gaat alsnog wel door. "De aanmeldingen van mensen die willen helpen met de Avond4Daagse komen nog steeds binnen, waardoor het er naar uitziet dat er voldoende begeleiding zal zijn en het evenement dus toch nog door kan gaan!" zo meldt Dietha Paauw op Facebook.

Er waren zo weinig aanmeldingen dat de organisatie genoodzaakt was om het evenement niet door te laten gaan. Na aandacht in de media kwamen de aanmeldingen alsnog binnen. Paauw: "Ik ben ontzettend blij en trots dat we als dorp laten zien dat we dit toch gewoon kunnen regelen met elkaar." Er is wel een wijziging. De eerste dag, maandag, komt te vervallen. Dit betekent dat er van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 mei wordt gelopen.