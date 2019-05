Groot onderhoud in woonbotenhaven in EarnewÃ¢ld

Groot onderhoud in woonbotenhaven in Earnewâld

Publicatie: do 09 mei 2019 16.05 uur

EARNEWâLD - In het najaar van 2019 zal begonnen worden met groot onderhoud aan de woonschepenhaven in Earnewâld. De haven is eigendom van de gemeente Tytsjerksteradiel.

In overleg met de eigenaren van de woonarken is de gemeente gestart met de voorbereidingen. Het werk aan de beschoeiing wordt gecombineerd met het baggeren van de ligplaatsen en waar nodig het vervangen van nutsleidingen en riool-aansluitpunten.

Het college van B&W grijpt het groot onderhoud bovendien aan om samen met de eigenaren de huurovereenkomsten voor de woonschepenhaven in Earnewâld te actualiseren op basis van de Verordening Haven- Kade en Opslaggeld 2018.