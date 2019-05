Botsende drankrijder ligt met Ã©Ã©n been in de auto

Botsende drankrijder ligt met één been in de auto

Publicatie: do 09 mei 2019 12.10 uur

LEEUWARDEN - Een 24-jarige drankrijder uit Twijzelerheide is donderdag door politierechter Monique Dijkstra veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur en een rijontzegging van negen maanden. De man was in de nacht van 18 november vorig jaar op de Koekoekswei in Sumar met zijn auto tegen een boom gebotst. Hij kwam van een feestje van de blokkeerfriezen in café 't Mountsje in Sumar.

Met één been in de auto

De Twijzelerheidster heeft zijn rijbewijs nog geen vijf jaar en wordt dus beschouwd als beginnend bestuurder. Met een alcoholpromillage van 1,89 zat hij bijna tien keer boven de norm voor de categorie beginnend bestuurder. Toen een getuige hem vond, lag de bestuurder naast de auto, met één been in het voertuig. Hij nam de benen, toen hij in de gaten kreeg dat de politie was gebeld. Een paar honderd meter van de plek van het ongeval werd hij opgepakt.

Tegen boom gereden

De rechter nam het hem extra kwalijk dat hij was weggerend en dat hij in eerste instantie ontkende dat hij had gereden. Op de zitting gaf hij toe dat hij achter het stuur had gezeten. Officier van justitie Judith Klein Nagelvoort eiste een hogere straf dan gebruikelijk omdat de Twijzelerheidster tegen een boom was gereden. De officier vorderde een werkstraf van 40 uur en 9 maanden rijontzegging. Vanwege de penibele financiële situatie van de verdachte eiste Klein Nagelvoort niet de gebruikelijke geldboete van 1000 euro.

Echt in de shit

De rechter hield er ook rekening mee dat de auto van de Twijzelerheidster, die hij net voor 5000 euro had aangeschaft, naar de sloop kon. Bovendien moest hij na het ongeval geld lenen van familieleden om een andere auto te kopen. Een geldboete zou hem slecht uitkomen. ‘Dan kom ik echt in de shit’, zei de man. Hij heeft ook al 1100 euro voor de CBR-cursus moeten betalen. De rechter hield nog iets meer dan de officier rekening met de omstandigheden: zij haalde tien uur van de geëiste werkstraf af.