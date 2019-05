Man (60) rijdt te hard: rijbewijs kwijt

Publicatie: do 09 mei 2019 08.17 uur

SIEGERSWOUDE - Een 60-jarige automobilist uit Ureterp moest woensdagmiddag zijn rijbewijs inleveren nadat hij te hard over de Binnenwei in Siegerswoude reed. Bovendien haalde hij daarbij een onopvallend politievoertuig in.

Op de plek van de overtreding is tijdelijk een maximum snelheid van 30 km toegestaan im verband met wegwerkzaamheden waarbij fietsers op de rijbaan rijden. Ook zijn er verkeersregelaars actief.

In totaal werden 4 automobilisten op de bon geslingerd die met meer dan 30 km/u te snel reden. De 60-jarige automobilist uit Ureterp reed (gecorrigeerd) 51 km/u te snel en hij reed daarbij langs de verkeersregelaars. Het rijbewijs van deze bestuurder werd door de politie per direct ingevorderd. Er is proces-verbaal opgemaakt.